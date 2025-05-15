EGG ETH Fiyatı (EGG)
Bugün için canlı EGG ETH (EGG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. EGG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EGG ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki EGG ETH fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, EGG ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EGG ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, EGG ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, EGG ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|-%1,03
|60 Gün
|$ 0
|-%24,91
|90 Gün
|$ 0
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$EGG represents a unique blend of digital currency innovation and social responsibility, standing at the intersection of cryptocurrency and animal welfare. As a meme coin with a mission, $EGG offers investors and enthusiasts alike the opportunity to be part of a growing community that leverages the power of blockchain for a cause that extends beyond the digital world. By participating in the $EGG ecosystem, members not only engage in the dynamic and often humorous world of meme-based cryptocurrencies but also contribute to initiatives aimed at improving the lives of chickens. Through partnerships, awareness campaigns, and a portion of transaction fees dedicated to animal welfare projects, $EGG is pioneering a path where financial investment meets compassionate action. Whether you're drawn to the potential for growth in the meme coin market or motivated by the chance to make a difference, $EGG provides a platform where your crypto journey can contribute to positive change, making it an appealing choice for socially conscious investors seeking to blend their interest in cryptocurrency with their values.
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