Eggs (EGGS) Nedir?

EGGS is an experiment in decentralized finance, the way it works is that each block, EGGS can debase by 0.001% so you will have less EGGS. However if you place your EGGS in a Protec Single or LP staking Vault then you will get more EGGS as reward.

Eggs (EGGS) Kaynağı Resmi Websitesi