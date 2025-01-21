ELON CAT FINANCE Fiyatı (ECAT)
Bugün için canlı ELON CAT FINANCE (ECAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ECAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ELON CAT FINANCE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.49 USD
- Gün içindeki ELON CAT FINANCE fiyat değişimi -10.34%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ELON CAT FINANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ELON CAT FINANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ELON CAT FINANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ELON CAT FINANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-10.34%
|30 Gün
|$ 0
|-6.82%
|60 Gün
|$ 0
|-52.23%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ELON CAT FINANCE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.88%
-10.34%
+5.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ELON CAT FINANCE is a memes token inspired by Elon Musk's love for felines! With innovative features including staking, a decentralized exchange (DEX), and a thriving NFT market, Elon Cat brings together the best of both worlds: cutting-edge technology and adorable cat charm. Token/NFT Staking - With staking on Elon Cat token, investors can actively participate in securing and validating transactions on the blockchain network. By locking up their tokens as stakes, users earn rewards in the form of additional Elon Cat token. Staking not only incentivizes holders to contribute to network security but also provides a passive income stream, making it an attractive feature for long-term investors. A Dex Exchange - Elon Cat's decentralized exchange (DEX) empowers users to trade cryptocurrencies directly from their wallets without the need for intermediaries. As a decentralized platform, Elon Cat's DEX offers increased security, privacy, and transparency, while allowing users to maintain full control over their funds. Traders can swap Elon Cat token and other tokens seamlessly, with minimal fees and no central authority overseeing transactions. A NFT Market & Games - Elon Cat's NFT market provides a platform for creators and collectors to mint, buy, and sell unique digital assets represented as non-fungible tokens (NFTs). From digital artwork and collectibles to virtual real estate and gaming items, the NFT market on Elon Cat Finance offers a diverse range of opportunities for creators to monetize their work and for collectors to own one-of-a-kind pieces. With blockchain technology ensuring authenticity and ownership, the NFT market on Elon Cat Finance fosters creativity, community, and value appreciation.
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