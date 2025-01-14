Elon Trump Fiyatı (ET)
Bugün için canlı Elon Trump (ET) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 146.37K USD. ET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Elon Trump Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.24K USD
- Gün içindeki Elon Trump fiyat değişimi +39.14%
- Dolaşımdaki arz: 2.10T USD.
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Gün içerisinde, Elon Trump / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Elon Trump / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Elon Trump / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Elon Trump / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+39.14%
|30 Gün
|$ 0
|+25.72%
|60 Gün
|$ 0
|-29.94%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Elon Trump fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.49%
+39.14%
+50.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.
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