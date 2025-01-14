ElvishMagic Fiyatı (EMAGIC)
Bugün için canlı ElvishMagic (EMAGIC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 73.28K USD. EMAGIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ElvishMagic Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.67K USD
- Gün içindeki ElvishMagic fiyat değişimi -38.52%
- Dolaşımdaki arz: 864.92M USD.
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Gün içerisinde, ElvishMagic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ElvishMagic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ElvishMagic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ElvishMagic / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-38.52%
|30 Gün
|$ 0
|-26.58%
|60 Gün
|$ 0
|-24.86%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ElvishMagic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+10.70%
-38.52%
-38.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ElvishMagic - The fully Decentralized protocol for launching new ideas.An all in- one incubation Hub with a full-stack Defi platform across al main blockchain networks.We provide exclusive services including ElvishMagic Pad.ElvishMagic Pad platform will balance and handle the traffic load for all investors creating a completely fair and transparent ecosystem that everyone can access at the same time.NFTs & Marketplace will host many privileges with its NFT feature and the opportunity to invest will also be given by $EMP.NFTs users will be rewarded with high bonus rates.Staking and Farming feature allows users to lock up a portion of their tokens for a certain period of time to earn block rewards depending on the time and number of tokens that are blocked
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