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EMP Shares Fiyatı (ESHARE V2)

USD

EMP Shares (ESHARE V2) Canlı Fiyat Grafiği

$17.23
$17.23$17.23
+2.40%(1D)

Bugünkü EMP Shares (ESHARE V2) Fiyatı

Bugün için canlı EMP Shares (ESHARE V2) fiyatı, 17.23 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ESHARE V2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EMP Shares Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.95K USD
- Gün içindeki EMP Shares fiyat değişimi +2.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında EMP Shares (ESHARE V2) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, EMP Shares / USD fiyat değişimi, $ +0.40995.
Son 30 gün içerisinde, EMP Shares / USD fiyat değişimi, $ +12.3811247850.
Son 60 gün içerisinde, EMP Shares / USD fiyat değişimi, $ +19.5158024430.
Son 90 gün içerisinde, EMP Shares / USD fiyat değişimi, $ +9.389369371021446.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.40995+2.44%
30 Gün$ +12.3811247850+71.86%
60 Gün$ +19.5158024430+113.27%
90 Gün$ +9.389369371021446+119.75%

EMP Shares (ESHARE V2) Fiyat Analizi

En güncel EMP Shares fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 16.24
$ 16.24$ 16.24

$ 17.47
$ 17.47$ 17.47

$ 557.84
$ 557.84$ 557.84

-0.24%

+2.44%

+2.78%

EMP Shares (ESHARE V2) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K

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EMP Shares (ESHARE V2) Kaynağı

Resmi Websitesi

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ESHARE V2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ESHARE V2 / AUD
A$27.7403
1 ESHARE V2 / GBP
13.9563
1 ESHARE V2 / EUR
16.7131
1 ESHARE V2 / USD
$17.23
1 ESHARE V2 / MYR
RM77.535
1 ESHARE V2 / TRY
611.1481
1 ESHARE V2 / JPY
¥2,720.9616
1 ESHARE V2 / RUB
1,777.7914
1 ESHARE V2 / INR
1,490.9119
1 ESHARE V2 / IDR
Rp282,458.9712
1 ESHARE V2 / PHP
1,011.7456
1 ESHARE V2 / EGP
￡E.869.0812
1 ESHARE V2 / BRL
R$104.0692
1 ESHARE V2 / CAD
C$24.6389
1 ESHARE V2 / BDT
2,095.6849
1 ESHARE V2 / NGN
26,754.5717
1 ESHARE V2 / UAH
729.0013
1 ESHARE V2 / VES
Bs913.19
1 ESHARE V2 / PKR
Rs4,806.1362
1 ESHARE V2 / KZT
9,145.3394
1 ESHARE V2 / THB
฿598.0533
1 ESHARE V2 / TWD
NT$567.9008
1 ESHARE V2 / CHF
Fr15.6793
1 ESHARE V2 / HKD
HK$134.0494
1 ESHARE V2 / MAD
.د.م173.5061