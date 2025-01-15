Empire Fiyatı (EMPIRE)
Bugün için canlı Empire (EMPIRE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EMPIRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Empire Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.34K USD
- Gün içindeki Empire fiyat değişimi +13.84%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Empire / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Empire / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Empire / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Empire / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+13.84%
|30 Gün
|$ 0
|+16.71%
|60 Gün
|$ 0
|+24.87%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Empire fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+20.11%
+13.84%
+11.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Built as a super token, Empire is the first token to merge innovative real world value generating use cases with the crypto world. With the first application being an NFT Smart Platform, Empire is introducing previously unheard of revenue streams in the NFT space, starting with the capability to license NFTs to publishers, thereby allowing NFT owners to generate revenue. Endless applications are to follow, from integration with real life businesses such as ride hailing apps, to paying discounted prices for services such as airline tickets or accommodation bookings using our own search engine.
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