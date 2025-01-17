ENNO Cash Fiyatı (ENNO)
Bugün için canlı ENNO Cash (ENNO) fiyatı, 0.01965689 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ENNO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ENNO Cash Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 230.20 USD
- Gün içindeki ENNO Cash fiyat değişimi +1.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ENNO Cash / USD fiyat değişimi, $ +0.00027942.
Son 30 gün içerisinde, ENNO Cash / USD fiyat değişimi, $ -0.0004442850.
Son 60 gün içerisinde, ENNO Cash / USD fiyat değişimi, $ +0.0033559854.
Son 90 gün içerisinde, ENNO Cash / USD fiyat değişimi, $ +0.001677023723153874.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00027942
|+1.44%
|30 Gün
|$ -0.0004442850
|-2.26%
|60 Gün
|$ +0.0033559854
|+17.07%
|90 Gün
|$ +0.001677023723153874
|+9.33%
En güncel ENNO Cash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.44%
+7.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ENNO Cash is the native utility token of Enno Wallet. The current and planned use-cases of Enno Cash token include: - Sponsored Assets: ENNO Cash holders will be able to use ENNO Cash tokens to sign transactions on Waves Blockchain. - Staking incentives: ENNO Cash holders will be able to stake Enno Cash tokens to receive daily ENNO Cash rewards. - Governance: ENNO Cash stakers will vote to vote determine the weights of rewards for distribution in the future. ENNO Cash stakers will gain voting power and participate in the governance process to change product parameters. - Enno Wallet club membership rights: Enno Wallet users will receive ENNO Cash tokens based on the size of their activities. They will enjoy retroactive incentives of Enno Wallet and they will have privilege rights when joining Launchpad, Airdrops, Contests, or events.
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|1 ENNO / AUD
A$0.031451024
|1 ENNO / GBP
￡0.0159220809
|1 ENNO / EUR
€0.0190671833
|1 ENNO / USD
$0.01965689
|1 ENNO / MYR
RM0.088456005
|1 ENNO / TRY
₺0.6964436127
|1 ENNO / JPY
¥3.0564498261
|1 ENNO / RUB
₽2.0223008432
|1 ENNO / INR
₹1.7020901051
|1 ENNO / IDR
Rp322.2440468016
|1 ENNO / PHP
₱1.1509109095
|1 ENNO / EGP
￡E.0.990707256
|1 ENNO / BRL
R$0.1185310467
|1 ENNO / CAD
C$0.0281093527
|1 ENNO / BDT
৳2.3898846862
|1 ENNO / NGN
₦30.6181615707
|1 ENNO / UAH
₴0.8291276202
|1 ENNO / VES
Bs1.06147206
|1 ENNO / PKR
Rs5.4844688789
|1 ENNO / KZT
₸10.427980145
|1 ENNO / THB
฿0.6795386873
|1 ENNO / TWD
NT$0.6471048188
|1 ENNO / CHF
Fr0.0178877699
|1 ENNO / HKD
HK$0.1529306042
|1 ENNO / MAD
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