ENTERBEAT Fiyatı (EBT)
Bugün için canlı ENTERBEAT (EBT) fiyatı, 0.184886 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 157.07M USD. EBT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ENTERBEAT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ENTERBEAT fiyat değişimi -18.85%
- Dolaşımdaki arz: 850.00M USD.
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Gün içerisinde, ENTERBEAT / USD fiyat değişimi, $ -0.0429587065671635.
Son 30 gün içerisinde, ENTERBEAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ENTERBEAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ENTERBEAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0429587065671635
|-18.85%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ENTERBEAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.23%
-18.85%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction. At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.
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