Epic Ballad Coin Fiyatı (EBC)
Bugün için canlı Epic Ballad Coin (EBC) fiyatı, 0.208997 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EBC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Epic Ballad Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.05M USD
- Gün içindeki Epic Ballad Coin fiyat değişimi +5.10%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Epic Ballad Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.01013899.
Son 30 gün içerisinde, Epic Ballad Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.1474629746.
Son 60 gün içerisinde, Epic Ballad Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.1949947443.
Son 90 gün içerisinde, Epic Ballad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01013899
|+5.10%
|30 Gün
|$ +0.1474629746
|+70.56%
|60 Gün
|$ +0.1949947443
|+93.30%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Epic Ballad Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+8.10%
+5.10%
+26.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Epic Ballad showcases a revolutionary mobile game that elevates the fusion of real-time strategy and idle card gameplay to new heights. Moreover, by incorporating blockchain technology, it has created a novel gaming economic model. The innovation of Epic Ballad lies in its "play-to-earn" model, which, through the introduction of NFT heroes and game tokens, allows players to gain actual economic benefits while enjoying the game. By participating in various in-game activities, players can not only enjoy the fun of the game but also earn EBC, the cryptocurrency issued by Epic Ballad.
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