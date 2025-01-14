Epic Cash Fiyatı (EPIC)
Bugün için canlı Epic Cash (EPIC) fiyatı, 0.530369 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.64M USD. EPIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Epic Cash Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.36K USD
- Gün içindeki Epic Cash fiyat değişimi -17.43%
- Dolaşımdaki arz: 18.18M USD.
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Gün içerisinde, Epic Cash / USD fiyat değişimi, $ -0.1119600387470898.
Son 30 gün içerisinde, Epic Cash / USD fiyat değişimi, $ -0.0948470020.
Son 60 gün içerisinde, Epic Cash / USD fiyat değişimi, $ +0.0377122590.
Son 90 gün içerisinde, Epic Cash / USD fiyat değişimi, $ +0.19202708693617384.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.1119600387470898
|-17.43%
|30 Gün
|$ -0.0948470020
|-17.88%
|60 Gün
|$ +0.0377122590
|+7.11%
|90 Gün
|$ +0.19202708693617384
|+56.76%
En güncel Epic Cash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.96%
-17.43%
-22.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Epic Cash stands out in the crowded cryptocurrency space by prioritizing privacy and security. Because it runs on the Mimblewimble protocol, it’s one of the few privacy coins that doesn’t store transaction information on its blockchain, making it immune to the decrypting power of upcoming quantum computing. Unconfiscatable Private Property and Superior Money on the Blockchain. Private: All transactions are completely private and the blockchain doesn’t store transaction information. Scarce: Only 21 million Epic Cash coins will ever be mined, making it a rare and valuable asset, like Bitcoin. Fungible: All coins are interchangeable. Because they have no history, it’s impossible for there to be tainted coins.
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|1 EPIC / AUD
A$0.85389409
|1 EPIC / GBP
￡0.42959889
|1 EPIC / EUR
€0.51445793
|1 EPIC / USD
$0.530369
|1 EPIC / MYR
RM2.39196419
|1 EPIC / TRY
₺18.81749212
|1 EPIC / JPY
¥83.4800806
|1 EPIC / RUB
₽54.47419999
|1 EPIC / INR
₹46.02011813
|1 EPIC / IDR
Rp8,694.57237936
|1 EPIC / PHP
₱31.09553447
|1 EPIC / EGP
￡E.26.76772343
|1 EPIC / BRL
R$3.22994721
|1 EPIC / CAD
C$0.75842767
|1 EPIC / BDT
৳64.46635195
|1 EPIC / NGN
₦822.27349022
|1 EPIC / UAH
₴22.4876456
|1 EPIC / VES
Bs28.109557
|1 EPIC / PKR
Rs147.8138403
|1 EPIC / KZT
₸281.65776114
|1 EPIC / THB
฿18.39319692
|1 EPIC / TWD
NT$17.54991021
|1 EPIC / CHF
Fr0.48263579
|1 EPIC / HKD
HK$4.12627082
|1 EPIC / MAD
.د.م5.35142321