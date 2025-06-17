EpiK Protocol (AIEPK) Nedir?

EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.

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EpiK Protocol (AIEPK) Kaynağı Resmi Websitesi

EpiK Protocol (AIEPK) Token Ekonomisi

EpiK Protocol (AIEPK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIEPK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!