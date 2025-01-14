Equalizer Fiyatı (EQZ)
Bugün için canlı Equalizer (EQZ) fiyatı, 0.00459007 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 229.50K USD. EQZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Equalizer Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 164.28 USD
- Gün içindeki Equalizer fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 50.00M USD.
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Gün içerisinde, Equalizer / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Equalizer / USD fiyat değişimi, $ -0.0004577612.
Son 60 gün içerisinde, Equalizer / USD fiyat değişimi, $ +0.0021252469.
Son 90 gün içerisinde, Equalizer / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0.0
|0.00%
|30 Gün
|$ -0.0004577612
|-9.97%
|60 Gün
|$ +0.0021252469
|+46.30%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Equalizer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
0.00%
-18.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DeFi Flash Loans Made Easy The first dedicated platform that equalizes the decentralized markets Equalizer is the first dedicated flash loan marketplace built on top of a multi-chain infrastructure that can handle the rising demand of decentralized lending and borrowing, which can boost any listed asset’s trading volume. It offers top benefits over the popular do-it-all DeFi protocols and sets itself a class apart by offering lower fees, a virtually unlimited choice of token vaults, high liquidity through yield farming, and scalable infrastructure. Equalizer represents the next generation marketplace for flash loans, a dedicated platform that brings together liquidity providers and borrowers. On one side, we incentivize LPs to staking their funds in secure vaults by receiving more tokens from the fees of the flash loans provided. Additionally, the LPs are part of the yield farming program, designed to stimulate long-term liquidity providers. On the other side, borrowers are provided with a plethora of liquid pools (vaults) that bring more advantages than any other competitor in the market: lower fees, a wider range of tokens, a minimum level of available liquidity, reliability in all market conditions, available on multiple chains
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|1 EQZ / AUD
A$0.0073900127
|1 EQZ / GBP
￡0.0037179567
|1 EQZ / EUR
€0.0044523679
|1 EQZ / USD
$0.00459007
|1 EQZ / MYR
RM0.020655315
|1 EQZ / TRY
₺0.1629015843
|1 EQZ / JPY
¥0.7230278264
|1 EQZ / RUB
₽0.4716755932
|1 EQZ / INR
₹0.3976836648
|1 EQZ / IDR
Rp75.2470371408
|1 EQZ / PHP
₱0.268519095
|1 EQZ / EGP
￡E.0.231798535
|1 EQZ / BRL
R$0.0279535263
|1 EQZ / CAD
C$0.0065638001
|1 EQZ / BDT
৳0.5579230085
|1 EQZ / NGN
₦7.1163527266
|1 EQZ / UAH
₴0.194618968
|1 EQZ / VES
Bs0.24327371
|1 EQZ / PKR
Rs1.279252509
|1 EQZ / KZT
₸2.4376025742
|1 EQZ / THB
฿0.1591836276
|1 EQZ / TWD
NT$0.1517936149
|1 EQZ / CHF
Fr0.0041769637
|1 EQZ / HKD
HK$0.0357107446
|1 EQZ / MAD
.د.م0.0463138063