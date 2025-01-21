Ergopad Fiyatı (ERGOPAD)
Bugün için canlı Ergopad (ERGOPAD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ERGOPAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ergopad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.98 USD
- Gün içindeki Ergopad fiyat değişimi -6.34%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki ERGOPAD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ERGOPAD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ergopad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ergopad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ergopad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ergopad / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.34%
|30 Gün
|$ 0
|-32.93%
|60 Gün
|$ 0
|-22.12%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ergopad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.57%
-6.34%
-6.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Ergopad? Ergopad is a token launch and fundraising platform, built on the Ergo blockchain, giving anyone holding Ergopad a chance to participate on the ground floor with Ergo Token IDO‘s. Ergopad is providing services which may help grassroots projects build the global financial future, creating products that enable ordinary people to take part in commerce, without limitation. Our services include funding. marketing and branding, as well as blockchain development. Ergopad is not only a decentralized launch platform, it also includes a staking platform as well as a dashboard which displays a portfolio for all assets held on the Ergo blockchain. Ergopad Tokenomics: Ergopad minted their governance token with a maximum of 400 million tokens. 80% of the supply is reserved for staking participants, 10% of the tokens were released in seed rounds, 1% is reserved for the IDO on Ergodex and 6% of the total supply is reserved for the DAO treasury of Ergopad. Over the next 3 years, the staking rewards will be distributed among all participants, which is 293k Ergopads daily. Trading Ergopad Ergopad released its own IDO on Ergodex, the first exchange built on the Ergo blockchain. Currently there are two trading pairs for Ergopad which are Ergopad/Erg and Ergopad/sigUSD. You can trade ergopad on Ergodex through the link below. https://app.ergodex.io/swap
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ERGOPAD / AUD
A$--
|1 ERGOPAD / GBP
￡--
|1 ERGOPAD / EUR
€--
|1 ERGOPAD / USD
$--
|1 ERGOPAD / MYR
RM--
|1 ERGOPAD / TRY
₺--
|1 ERGOPAD / JPY
¥--
|1 ERGOPAD / RUB
₽--
|1 ERGOPAD / INR
₹--
|1 ERGOPAD / IDR
Rp--
|1 ERGOPAD / PHP
₱--
|1 ERGOPAD / EGP
￡E.--
|1 ERGOPAD / BRL
R$--
|1 ERGOPAD / CAD
C$--
|1 ERGOPAD / BDT
৳--
|1 ERGOPAD / NGN
₦--
|1 ERGOPAD / UAH
₴--
|1 ERGOPAD / VES
Bs--
|1 ERGOPAD / PKR
Rs--
|1 ERGOPAD / KZT
₸--
|1 ERGOPAD / THB
฿--
|1 ERGOPAD / TWD
NT$--
|1 ERGOPAD / CHF
Fr--
|1 ERGOPAD / HKD
HK$--
|1 ERGOPAD / MAD
.د.م--