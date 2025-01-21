Eric the Goldfish Fiyatı (ERIC)
Bugün için canlı Eric the Goldfish (ERIC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ERIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Eric the Goldfish Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 27.83 USD
- Gün içindeki Eric the Goldfish fiyat değişimi -10.29%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Eric the Goldfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eric the Goldfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Eric the Goldfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Eric the Goldfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-10.29%
|30 Gün
|$ 0
|-8.31%
|60 Gün
|$ 0
|-67.92%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Eric the Goldfish fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.32%
-10.29%
+13.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Oh hi im Elon’s fish eric nice to meet you Eric the Goldfish is a meme token, Fun for the community and long-term benefit for holders. We are more than just a token, we created an engaging fishing game that blends the world of blockchain fun. Join us in the pursuit of adventures as we cast our nets together. Eric the Goldfish is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $ERIC is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $ERIC show you the way.
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