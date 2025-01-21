EthereumMax Fiyatı (EMAX)
Bugün için canlı EthereumMax (EMAX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EMAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EthereumMax Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.72 USD
- Gün içindeki EthereumMax fiyat değişimi -4.18%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, EthereumMax / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EthereumMax / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, EthereumMax / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, EthereumMax / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.18%
|30 Gün
|$ 0
|-18.14%
|60 Gün
|$ 0
|-2.09%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel EthereumMax fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-10.83%
-4.18%
+1.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
EthereumMax (EMAX) is a progressive ERC-20 token built on the secure Ethereum network. We launched EMAX with a vision to bridge the gap between the emergence of community-driven tokens and the well-known foundational coins of crypto, creating a unique token that provides lifestyle perks with financial rewards and incentives to its holders with a pathway for practical long-term use in everyday life. This is the essence of the Culture Token. EMAX launched with a total supply of 2 quadrillion tokens, yet that circulating supply continues to decrease as our tokenomics include a 0% tax on buys, a 9% tax on sells and transfers, 3% of which remains in treasury and 6% is burned every other week. To start on the right foot and to establish EMAX as a long-term project, we had no biased pre-sale event as 100% of the tokens were released on the open market, we locked liquidity to support the project, and founder wallets have been locked and verified as a sign of commitment to deepen trust within the community. EMAX is a long-term project with a bold vision, strategic roadmap, and united community to accomplish lofty goals few have ever imagined, let alone conquered – and we plan on doing just that.
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