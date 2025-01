EtheRunes (ETR) Nedir?

EtheRunes aims to bridge two leading blockchain ecosystems, Ethereum and Bitcoin, through the integration of Ethereum's ERC-20 standard and Bitcoin's innovative Runes protocol. This project seeks to leverage the strengths of both platforms to create a decentralized finance (DeFi) environment that enables more fluid interaction and transaction capabilities across these networks.

EtheRunes (ETR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi