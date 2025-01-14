EVA Intelligence Fiyatı (EVAI)
Bugün için canlı EVA Intelligence (EVAI) fiyatı, 0.01973326 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 331.52K USD. EVAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EVA Intelligence Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.98 USD
- Gün içindeki EVA Intelligence fiyat değişimi -5.94%
- Dolaşımdaki arz: 16.80M USD.
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Gün içerisinde, EVA Intelligence / USD fiyat değişimi, $ -0.00124635350725149.
Son 30 gün içerisinde, EVA Intelligence / USD fiyat değişimi, $ -0.0071657209.
Son 60 gün içerisinde, EVA Intelligence / USD fiyat değişimi, $ -0.0117980011.
Son 90 gün içerisinde, EVA Intelligence / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00124635350725149
|-5.94%
|30 Gün
|$ -0.0071657209
|-36.31%
|60 Gün
|$ -0.0117980011
|-59.78%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel EVA Intelligence fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-5.94%
-14.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Eva Intelligence is working on the development of an L1 chain, with distributed neural nodes, which allows the execution of models in a distributed way. The nodes execute decentralized applications called EVO´s. The sum of all the EVO´s integrates a higher intelligence called EVA. Developed by EVA Labs Foundation, the EVA blockchain is specialized in the execution of AI models, preventing centralization and single control.
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|1 EVAI / GBP
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|1 EVAI / EUR
€0.0191412622
|1 EVAI / USD
$0.01973326
|1 EVAI / MYR
RM0.08879967
|1 EVAI / TRY
₺0.7003333974
|1 EVAI / JPY
¥3.1075937848
|1 EVAI / RUB
₽2.027592465
|1 EVAI / INR
₹1.7096896464
|1 EVAI / IDR
Rp323.4960138144
|1 EVAI / PHP
₱1.1549877078
|1 EVAI / EGP
￡E.0.99652963
|1 EVAI / BRL
R$0.1201755534
|1 EVAI / CAD
C$0.0282185618
|1 EVAI / BDT
৳2.398577753
|1 EVAI / NGN
₦30.5940516388
|1 EVAI / UAH
₴0.836690224
|1 EVAI / VES
Bs1.04586278
|1 EVAI / PKR
Rs5.499659562
|1 EVAI / KZT
₸10.4795450556
|1 EVAI / THB
฿0.6839547916
|1 EVAI / TWD
NT$0.6525789082
|1 EVAI / CHF
Fr0.0179572666
|1 EVAI / HKD
HK$0.1535247628
|1 EVAI / MAD
.د.م0.1991085934