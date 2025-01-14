EverValue Coin Logosu

EverValue Coin Fiyatı (EVA)

USD

EverValue Coin (EVA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.606083
$0.606083$0.606083
+1.70%(1D)

Bugünkü EverValue Coin (EVA) Fiyatı

Bugün için canlı EverValue Coin (EVA) fiyatı, 0.606083 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.74M USD. EVA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EverValue Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 42.34K USD
- Gün içindeki EverValue Coin fiyat değişimi +1.79%
- Dolaşımdaki arz: 14.43M USD.

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USD Bazında EverValue Coin (EVA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, EverValue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.01063647.
Son 30 gün içerisinde, EverValue Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0061131349.
Son 60 gün içerisinde, EverValue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0818713886.
Son 90 gün içerisinde, EverValue Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01063647+1.79%
30 Gün$ -0.0061131349-1.00%
60 Gün$ +0.0818713886+13.51%
90 Gün$ 0--

EverValue Coin (EVA) Fiyat Analizi

En güncel EverValue Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.572606
$ 0.572606$ 0.572606

$ 0.607179
$ 0.607179$ 0.607179

$ 0.653795
$ 0.653795$ 0.653795

+1.40%

+1.79%

-5.20%

EverValue Coin (EVA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

$ 42.34K
$ 42.34K$ 42.34K

14.43M
14.43M 14.43M

EverValue Coin (EVA) Nedir?

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

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EverValue Coin (EVA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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EVA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EVA / AUD
A$0.97579363
1 EVA / GBP
0.49092723
1 EVA / EUR
0.58790051
1 EVA / USD
$0.606083
1 EVA / MYR
RM2.73343433
1 EVA / TRY
21.50382484
1 EVA / JPY
¥95.4580725
1 EVA / RUB
62.19623746
1 EVA / INR
52.58982191
1 EVA / IDR
Rp9,935.78529552
1 EVA / PHP
35.53464629
1 EVA / EGP
￡E.30.60113067
1 EVA / BRL
R$3.69104547
1 EVA / CAD
C$0.86669869
1 EVA / BDT
73.66938865
1 EVA / NGN
939.65896154
1 EVA / UAH
25.6979192
1 EVA / VES
Bs32.122399
1 EVA / PKR
Rs168.9153321
1 EVA / KZT
321.86643798
1 EVA / THB
฿21.00077595
1 EVA / TWD
NT$20.05528647
1 EVA / CHF
Fr0.55153553
1 EVA / HKD
HK$4.71532574
1 EVA / MAD
.د.م6.11537747