Exatech Fiyatı (EXT)
Bugün için canlı Exatech (EXT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EXT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Exatech Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 444.39 USD
- Gün içindeki Exatech fiyat değişimi -12.87%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Exatech / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Exatech / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Exatech / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Exatech / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-12.87%
|30 Gün
|$ 0
|-40.81%
|60 Gün
|$ 0
|-34.43%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Exatech fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-12.87%
-10.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The POAI Blockchain is a decentralized platform built on the Exa_Tech network that uses blockchain technology to revolutionize the world. Exa_Tech Network is a high-performance blockchain platform designed to handle large transactions per second and has low gas fees. The POAI blockchain is designed to provide a secure, transparent and immutable record of all data, which can be accessed by anyone from anywhere around the world. world. The platform uses smart contracts to automate processes, ensure that all data is properly validated and authenticated, and to encourage participation in the platform through a token-based system. One of the key benefits of the POAI blockchain on the Exa_Tech network is its ability to handle large transactions per second. This is important for platforms like POAI, which deal with large amounts of data that need to be processed quickly and efficiently. With Exa_Tech's high-performance network capabilities, POAI can handle large amounts of data quickly and accurately. Another advantage of the POAI blockchain on the Exa_Tech network is low fuel costs. Gas fees are transaction fees paid by users to the network to carry out transactions. With low fuel costs, POAI is able to provide cost-effective services to users, making it accessible to more professionals. Overall, the combination of POAI blockchain and Exa_Tech network provides a powerful platform for professional developers and researchers to collaborate, share information and develop everything. With low gas costs, high performance capabilities, and the ability to handle large transactions per second, the POAI blockchain is poised to revolutionize technology in blockchain systems and ecosystems.
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