EXIT Designer Token (EXIT) Nedir?

EXIT Designer Token is a pioneering cryptocurrency that bridges digital assets with physical luxury goods. Built on the Binance Smart Chain, EXIT enables seamless conversion of popular cryptocurrencies into EXIT tokens, which can be used to purchase luxury items on the designermall.io marketplace. The platform offers over 1200 SKUs across fashion, wellness, and accessories, ensuring secure transactions, verified ownership, and an exclusive shopping experience without the need for fiat conversion.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

EXIT Designer Token (EXIT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi