EyeTech Fiyatı (EYE)
Bugün için canlı EyeTech (EYE) fiyatı, 0.0048903 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.89M USD. EYE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EyeTech Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.74K USD
- Gün içindeki EyeTech fiyat değişimi +5.21%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, EyeTech / USD fiyat değişimi, $ +0.00024198.
Son 30 gün içerisinde, EyeTech / USD fiyat değişimi, $ +0.0045102875.
Son 60 gün içerisinde, EyeTech / USD fiyat değişimi, $ +0.0077092860.
Son 90 gün içerisinde, EyeTech / USD fiyat değişimi, $ +0.0027312174351312617.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00024198
|+5.21%
|30 Gün
|$ +0.0045102875
|+92.23%
|60 Gün
|$ +0.0077092860
|+157.64%
|90 Gün
|$ +0.0027312174351312617
|+126.50%
En güncel EyeTech fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.19%
+5.21%
+127.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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