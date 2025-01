Ezillion (EZI) Nedir?

The Ezillion is a Decentralized Finance (Defi) launchpad for people. With the help of Ezillion’s solution, entrepreneurs can launch their crypto projects without a hassle. It allows them to create coins on Binance Smart Chain and Ethereum blockchain and fundraise. Simultaneously, the team checks every project before IDO. It includes KYC verification and audit.

Ezillion (EZI) Kaynağı Resmi Websitesi