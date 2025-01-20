EZswap Protocol Fiyatı (EZSWAP)
Bugün için canlı EZswap Protocol (EZSWAP) fiyatı, 0.00085994 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EZSWAP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EZswap Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.92K USD
- Gün içindeki EZswap Protocol fiyat değişimi +10.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, EZswap Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EZswap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0000261047.
Son 60 gün içerisinde, EZswap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0000563155.
Son 90 gün içerisinde, EZswap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.000617880869454583.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+10.56%
|30 Gün
|$ -0.0000261047
|-3.03%
|60 Gün
|$ -0.0000563155
|-6.54%
|90 Gün
|$ -0.000617880869454583
|-41.81%
En güncel EZswap Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+7.80%
+10.56%
+15.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
EZswap Protocol is revolutionizing the gaming industry as the premier Game NFT DEX Protocol and Smart Inscription Protocol, supporting ERC404, ERC721 & ERC1155. It stands out as the first platform enabling games to trade their assets seamlessly using an innovative in-game Liquidity Pool (LP) system. This system allows for the creation of LPs with NFTs and ERC-20 tokens, facilitating dynamic asset market-making without incurring fixed costs. This approach effectively controls prices and generates significant wealth effects. Additionally, EZswap Protocol pioneers in the field of smart inscription trading, tapping into the potential of inscription gaming. With its potential to attract millions of users, EZswap Protocol is poised to lead the next wave of gaming and inscription trends.
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|1 EZSWAP / AUD
A$0.0013845034
|1 EZSWAP / GBP
￡0.0007051508
|1 EZSWAP / EUR
€0.0008255424
|1 EZSWAP / USD
$0.00085994
|1 EZSWAP / MYR
RM0.0038611306
|1 EZSWAP / TRY
₺0.0305966652
|1 EZSWAP / JPY
¥0.1344430196
|1 EZSWAP / RUB
₽0.087584889
|1 EZSWAP / INR
₹0.074427807
|1 EZSWAP / IDR
Rp14.0973747936
|1 EZSWAP / PHP
₱0.0503236888
|1 EZSWAP / EGP
￡E.0.0432635814
|1 EZSWAP / BRL
R$0.0052370346
|1 EZSWAP / CAD
C$0.0012383136
|1 EZSWAP / BDT
৳0.1044741106
|1 EZSWAP / NGN
₦1.3415579964
|1 EZSWAP / UAH
₴0.036203474
|1 EZSWAP / VES
Bs0.04643676
|1 EZSWAP / PKR
Rs0.2395964828
|1 EZSWAP / KZT
₸0.45619817
|1 EZSWAP / THB
฿0.029452945
|1 EZSWAP / TWD
NT$0.0281716344
|1 EZSWAP / CHF
Fr0.0007825454
|1 EZSWAP / HKD
HK$0.0066903332
|1 EZSWAP / MAD
.د.م0.0086337976