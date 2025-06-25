FairWitness (FWT) Nedir?

The first on-chain zero-knowledge oracle dedicated to certifying the fairness of AI models. It accepts SHA-256 commitments of model weights and architectures, ingests anonymized inference logs, and produces zk-SNARK proofs to confirm that the model satisfies user-defined fairness thresholds—without revealing any private data. Upon successful verification, the agent mints a tamper-proof ERC-721 “Fairness Attestation NFT.” A lightweight verifier contract then exposes isModelFair(bytes32 modelHash) → bool, enabling downstream protocols to trustlessly query a model’s fairness status on-chain.

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FairWitness (FWT) Kaynağı Resmi Websitesi

FairWitness (FWT) Token Ekonomisi

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