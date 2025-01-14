Falcon Project Fiyatı (FNT)
Bugün için canlı Falcon Project (FNT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 101.49K USD. FNT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Falcon Project Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 29.89 USD
- Gün içindeki Falcon Project fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 13.92B USD.
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Gün içerisinde, Falcon Project / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Falcon Project / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Falcon Project / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Falcon Project / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-21.06%
|60 Gün
|$ 0
|-14.15%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Falcon Project fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-4.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Falcon Project is an entire ecosystem which includes two completely interchangeable blockchains + Unique integration of return vouchers based on ERC-1155 assets. The first chain is an erc-20 token located on the Ethereum blockchain, convenient and familiar to use by all of us, whether you are a user or a developer, and the second chain is the Falcon blockchain, which allows optional anonymous transactions. By linking the two together, Falcon Project offers its users the right to choose what suits them best at the moment: speed and convenience or anonymity and privacy. This approach works on the principle of free exchange of a token for a coin in a 1: 1 ratio through a constantly available swap form on our official website FalconOfficial.com. For its holders, Falcon Project implemented a unique mining system with a yield of 40% per annum, which was implemented through deposit vouchers based on ERC-1155 assets. You can exchange your tokens for a real document on the blockchain, which guarantees you a safe possession of your deposit. No need to spend electricity or production capacity, you get your rewards through Proof of Hold.
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