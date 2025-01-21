Famous Fox Federation Floor Index Fiyatı (FOXES)

USD

Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) Canlı Fiyat Grafiği

$0.802298
$0.802298$0.802298
0.00%(1D)

Bugünkü Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) Fiyatı

Bugün için canlı Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) fiyatı, 0.802298 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FOXES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Famous Fox Federation Floor Index Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.33 USD
- Gün içindeki Famous Fox Federation Floor Index fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Famous Fox Federation Floor Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Famous Fox Federation Floor Index / USD fiyat değişimi, $ -0.1468490155.
Son 60 gün içerisinde, Famous Fox Federation Floor Index / USD fiyat değişimi, $ -0.1137455582.
Son 90 gün içerisinde, Famous Fox Federation Floor Index / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.1468490155-18.30%
60 Gün$ -0.1137455582-14.17%
90 Gün$ 0--

Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) Fiyat Analizi

En güncel Famous Fox Federation Floor Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

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+2.83%

Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0.00$ 0.00

$ 4.33
$ 4.33$ 4.33

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Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) Kaynağı

Resmi Websitesi

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FOXES Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FOXES / AUD
A$1.2836768
1 FOXES / GBP
0.64986138
1 FOXES / EUR
0.77020608
1 FOXES / USD
$0.802298
1 FOXES / MYR
RM3.58627206
1 FOXES / TRY
28.57785476
1 FOXES / JPY
¥124.94186754
1 FOXES / RUB
80.8315235
1 FOXES / INR
69.41482296
1 FOXES / IDR
Rp13,152.42412512
1 FOXES / PHP
46.92641002
1 FOXES / EGP
￡E.40.33152046
1 FOXES / BRL
R$4.83785694
1 FOXES / CAD
C$1.15530912
1 FOXES / BDT
97.82419514
1 FOXES / NGN
1,245.80031142
1 FOXES / UAH
33.88104454
1 FOXES / VES
Bs43.324092
1 FOXES / PKR
Rs223.72882028
1 FOXES / KZT
425.619089
1 FOXES / THB
฿27.32626988
1 FOXES / TWD
NT$26.26723652
1 FOXES / CHF
Fr0.7220682
1 FOXES / HKD
HK$6.24187844
1 FOXES / MAD
.د.م8.03902596