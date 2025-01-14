Fanatico Fiyatı (FCO)
Bugün için canlı Fanatico (FCO) fiyatı, 0.317423 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 391.93K USD. FCO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fanatico Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 108.63K USD
- Gün içindeki Fanatico fiyat değişimi -6.01%
- Dolaşımdaki arz: 1.23M USD.
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Gün içerisinde, Fanatico / USD fiyat değişimi, $ -0.0203142620744342.
Son 30 gün içerisinde, Fanatico / USD fiyat değişimi, $ +0.0250533403.
Son 60 gün içerisinde, Fanatico / USD fiyat değişimi, $ +0.2034945525.
Son 90 gün içerisinde, Fanatico / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0203142620744342
|-6.01%
|30 Gün
|$ +0.0250533403
|+7.89%
|60 Gün
|$ +0.2034945525
|+64.11%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fanatico fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.53%
-6.01%
-1.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
US based Fanatico honors Great Idols and empowers True Fans since 2017. We offer Fans Exclusive Content, Games, Auctions, Sweepstakes, Merch Sales, Fan Clubs, direct Idol messaging, and many other features. Sponsors work with Idols on brand deals, sponsoring, merchandise deals and events. Based on the Fanatico L1 chain, the FCO Token powers this ecosystem. Fanatico, established in 2017, adheres to its whitepaper roadmap, demonstrating continuous innovation and user engagement via its mobile applications. In 2021, we introduced Secret-Token.com, a platform that facilitates the tokenization of exclusive digital content, enhancing creator revenue opportunities and content authenticity. Our ecosystem's growth is bolstered by significant partnerships, detailed at Fanatico Partners. We maintain high trust ratings, evidenced by our reviews on Trustpilot, Better Business Bureau, and Google Reviews. These elements collectively underscore our commitment to innovation and excellence in the digital space.
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