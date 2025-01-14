Fantom Velocimeter Fiyatı (FVM)
Bugün için canlı Fantom Velocimeter (FVM) fiyatı, 0.013366 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 70.70K USD. FVM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fantom Velocimeter Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.50K USD
- Gün içindeki Fantom Velocimeter fiyat değişimi -26.11%
- Dolaşımdaki arz: 5.29M USD.
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Gün içerisinde, Fantom Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ -0.00472494747498461.
Son 30 gün içerisinde, Fantom Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ -0.0090793366.
Son 60 gün içerisinde, Fantom Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ -0.0069005383.
Son 90 gün içerisinde, Fantom Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ -0.02427212235129553.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00472494747498461
|-26.11%
|30 Gün
|$ -0.0090793366
|-67.92%
|60 Gün
|$ -0.0069005383
|-51.62%
|90 Gün
|$ -0.02427212235129553
|-64.48%
En güncel Fantom Velocimeter fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.39%
-26.11%
-40.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Solidly like dex on Fantom What makes your project unique? All emissions are in the form of options tokens which can be redeemed at variable discounts in a range of ways: Exercise to veFVM Excercise to provide liquidity with dynamic lock times affecting discounts Excercise to FVM History of your project. Velocimeter v3 is deployed on Canto Pulsechain and now Fantom What’s next for your project? Concentrated liquidity. Velocimeter Pro (any protocol can wrap their token to oTOKEN & bribe / LP reward + make use of our custom gauge for redemption options) What can your token be used for?
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