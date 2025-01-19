Fanzee Token Fiyatı (FNZ)
Bugün için canlı Fanzee Token (FNZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FNZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fanzee Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.17K USD
- Gün içindeki Fanzee Token fiyat değişimi -9.62%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Fanzee Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fanzee Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fanzee Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fanzee Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.62%
|30 Gün
|$ 0
|+26.95%
|60 Gün
|$ 0
|-36.68%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fanzee Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.17%
-9.62%
-22.67%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Product Fanzee Labs develops web3 fan engagement platforms that help sports and entertainment organisations directly engage with their fans through immersive fan journeys powered by advanced gamification mechanics. Problem Current web3 solutions focus on building their stand-alone platforms without direct interaction between sports and entertainment entities and their fans leading to low adoption of digital assets. Current digital assets are not backed by underlying utility which is valuable to the average sports fan. Solution Provide a 360-degree fan engagement solution through a platform that fosters direct interaction between sports and entertainment entities and their fans by means of gamified fan journeys backed by various digital assets and money cant buy experiences.
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