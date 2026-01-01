Bugünkü FARTFUL Fiyatı

Bugünkü FARTFUL (FARTFUL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FARTFUL / USD dönüşüm oranı FARTFUL başına -- şeklindedir.

FARTFUL, şu anda piyasa değeri açısından $ 165.638 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M FARTFUL şeklindedir. Son 24 saat içinde FARTFUL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,205794 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FARTFUL, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FARTFUL (FARTFUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 165,64K$ 165,64K $ 165,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 165,64K$ 165,64K $ 165,64K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.976.713,483627 999.976.713,483627 999.976.713,483627

Şu anki FARTFUL piyasa değeri $ 165,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FARTFUL arzı 999,98M olup, toplam arzı 999976713.483627. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 165,64K.