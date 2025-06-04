FashAI Fiyatı (FASH)
Bugün için canlı FashAI (FASH) fiyatı, 0,00012191 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. FASH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FashAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki FashAI fiyat değişimi +%19,63
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, FashAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FashAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FashAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FashAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%19,63
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FashAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%10,37
+%19,63
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FashAI is an AI-powered fashion platform that merges personalized style recommendations, virtual try-on technology, and social interaction within a Web3 framework. Built entirely on the Solana blockchain, FashAI is designed to deliver a seamless Web2-like user experience while ensuring that all ownership, interactions, and transactions are recorded transparently on-chain. This means users can engage with the platform in a familiar environment—uploading outfits, discovering new trends, following others, and participating in fashion communities—without needing to understand the complexities of blockchain technology. What makes FashAI truly innovative is its ability to onboard mainstream Web2 users into Web3 through invisible blockchain operations. For instance, when a user shares a look or receives engagement from others, these actions are automatically minted into ONFTs (On-chain Non-Fungible Tokens) and stored immutably on the Solana blockchain. This allows for true digital ownership and unlocks future earning and reputation-based opportunities. The platform’s native token, $FASH, powers its internal economy and rewards system. It is used to access premium AI styling tools, participate in community governance, unlock exclusive content, and support creator-driven fashion ecosystems. FashAI is also part of the Believe ecosystem, providing it with added infrastructure, scalability, and security. By bridging AI fashion technology with decentralized infrastructure, FashAI aims to redefine how people interact with digital fashion. Ultimately, FashAI’s mission is to unite the best of Web2 usability and Web3 transparency, empowering users to both enjoy and own their fashion experiences in a decentralized digital world.
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|1 FASH / VND
₫3,20806165
|1 FASH / AUD
A$0,0001877414
|1 FASH / GBP
￡0,0000889943
|1 FASH / EUR
€0,0001060617
|1 FASH / USD
$0,00012191
|1 FASH / MYR
RM0,0005168984
|1 FASH / TRY
₺0,0047691192
|1 FASH / JPY
¥0,0175477254
|1 FASH / RUB
₽0,0096272327
|1 FASH / INR
₹0,0104501252
|1 FASH / IDR
Rp1,9985242704
|1 FASH / KRW
₩0,1679200531
|1 FASH / PHP
₱0,006790387
|1 FASH / EGP
￡E.0,0060552697
|1 FASH / BRL
R$0,0006863533
|1 FASH / CAD
C$0,0001670167
|1 FASH / BDT
৳0,0149022784
|1 FASH / NGN
₦0,1928945357
|1 FASH / UAH
₴0,0050653605
|1 FASH / VES
Bs0,01170336
|1 FASH / PKR
Rs0,0342920639
|1 FASH / KZT
₸0,0624532739
|1 FASH / THB
฿0,0039791424
|1 FASH / TWD
NT$0,0036585191
|1 FASH / AED
د.إ0,0004474097
|1 FASH / CHF
Fr0,0000999662
|1 FASH / HKD
HK$0,0009557744
|1 FASH / MAD
.د.م0,0011203529
|1 FASH / MXN
$0,0023479866