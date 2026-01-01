Bugünkü FeenixAI Fiyatı

Bugünkü FeenixAI (FEENIX) fiyatı $ 0,00000564 olup, son 24 saatte % 17,52 değişim gösterdi. Mevcut FEENIX / USD dönüşüm oranı FEENIX başına $ 0,00000564 şeklindedir.

FeenixAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.638,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M FEENIX şeklindedir. Son 24 saat içinde FEENIX, $ 0,00000497 (en düşük) ile $ 0,00000683 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00018879 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000497 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FEENIX, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde -%40,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FeenixAI (FEENIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,64K$ 5,64K $ 5,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,64K$ 5,64K $ 5,64K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.878,8479242 999.999.878,8479242 999.999.878,8479242

Şu anki FeenixAI piyasa değeri $ 5,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FEENIX arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999878.8479242. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,64K.