Fiber Network Fiyatı (FIBER)
Bugün için canlı Fiber Network (FIBER) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.90K USD. FIBER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fiber Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.48 USD
- Gün içindeki Fiber Network fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 7.52M USD.
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Gün içerisinde, Fiber Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fiber Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fiber Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fiber Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|-7.26%
|60 Gün
|$ 0
|+25.73%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Fiber Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to Fiber Network, a pioneering DeFi initiative set to revolutionize both cloud computing and decentralized finance. Fiber Network stands at the forefront of technological innovation, providing a state-of-the-art solution that enhances your digital operations with unparalleled speed and security. What is Fiber Network? We are an advanced DeFi platform offering premium computing environments that combine exceptional network performance with stringent privacy measures. Our flagship offering, 'Personal Space,' provides clients with access to high-speed, secure computing resources, including top-tier Wi-Fi and comprehensive VPN protection. This solution addresses the common issues of personal device vulnerabilities and slow internet speeds, ensuring that users benefit from optimized performance and encrypted data protection through our sophisticated fiber-optic infrastructure.
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