Fidance (FDC) Nedir?

Fidance is a play-to-earn NFT blockchain game in the Metaverse that will allow investors the ability to own assets, participate in metaverse dance games, buy NFTs and much more. Combining a multi-billion dollar business, a fully verifiable blockchain and unlimited earning potential due to NFT and decentralized community participation – there are no limits to growth FiDance!

Fidance (FDC) Kaynağı Resmi Websitesi