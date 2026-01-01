Bugünkü Fight to MAGA Fiyatı

Bugünkü Fight to MAGA (FIGHT) fiyatı $ 0,00023649 olup, son 24 saatte % 1,31 değişim gösterdi. Mevcut FIGHT / USD dönüşüm oranı FIGHT başına $ 0,00023649 şeklindedir.

Fight to MAGA, şu anda piyasa değeri açısından $ 236.310 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 984,91M FIGHT şeklindedir. Son 24 saat içinde FIGHT, $ 0,00023523 (en düşük) ile $ 0,00025556 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,082511 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00023231 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIGHT, son bir saatte -%0,37 ve son 7 günde -%5,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fight to MAGA (FIGHT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 236,31K$ 236,31K $ 236,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 236,31K$ 236,31K $ 236,31K Dolaşım Arzı 984,91M 984,91M 984,91M Toplam Arz 984.908.562,7901447 984.908.562,7901447 984.908.562,7901447

Şu anki Fight to MAGA piyasa değeri $ 236,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIGHT arzı 984,91M olup, toplam arzı 984908562.7901447. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 236,31K.