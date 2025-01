Filipcoin (FCP) Nedir?

FILIPCOIN is creating a blockchain ecosystem for mobile application services in the service economy sector. Unlike other projects in the cryptocurrency world, FILIPCOIN holders already gains automatic access to a developed and fully-functional application for small businesses and entrepreneurs, with additional uses and benefits in the pipeline. However, as we will detail in this Whitepaper, we intend to introduce additional functionalities and progressively integrate the application into the Ethereum blockchain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Filipcoin (FCP) Kaynağı Resmi Websitesi