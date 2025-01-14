Financial Freedom Formula Fiyatı (FFF)
Bugün için canlı Financial Freedom Formula (FFF) fiyatı, 0.0002999 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 53.98K USD. FFF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Financial Freedom Formula Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.95 USD
- Gün içindeki Financial Freedom Formula fiyat değişimi +50.08%
- Dolaşımdaki arz: 180.00M USD.
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Gün içerisinde, Financial Freedom Formula / USD fiyat değişimi, $ +0.00010008.
Son 30 gün içerisinde, Financial Freedom Formula / USD fiyat değişimi, $ -0.0000000470.
Son 60 gün içerisinde, Financial Freedom Formula / USD fiyat değişimi, $ -0.0000007475.
Son 90 gün içerisinde, Financial Freedom Formula / USD fiyat değişimi, $ +0.00000010259432326113.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00010008
|+50.08%
|30 Gün
|$ -0.0000000470
|-0.01%
|60 Gün
|$ -0.0000007475
|-0.24%
|90 Gün
|$ +0.00000010259432326113
|+0.03%
En güncel Financial Freedom Formula fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+50.08%
-0.09%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Financial Freedom Formula (FFF) is a forward-thinking finance consultancy and investment company specializing in the cryptocurrency market. Established with the vision of democratizing financial freedom for individuals and institutions alike, FFF offers a comprehensive suite of services designed to empower clients to achieve their financial goals. Our expertise spans investment consultancy, tailored investment plans, educational sessions, and a robust professional network, all aimed at navigating the complexities of digital finance.
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A$0.000482839
|1 FFF / GBP
￡0.000245918
|1 FFF / EUR
€0.000290903
|1 FFF / USD
$0.0002999
|1 FFF / MYR
RM0.00134955
|1 FFF / TRY
₺0.010643451
|1 FFF / JPY
¥0.04735421
|1 FFF / RUB
₽0.030997664
|1 FFF / INR
₹0.025962343
|1 FFF / IDR
Rp4.916392656
|1 FFF / PHP
₱0.017628122
|1 FFF / EGP
￡E.0.015135953
|1 FFF / BRL
R$0.001823392
|1 FFF / CAD
C$0.000428857
|1 FFF / BDT
৳0.036476837
|1 FFF / NGN
₦0.464958962
|1 FFF / UAH
₴0.012688769
|1 FFF / VES
Bs0.0158947
|1 FFF / PKR
Rs0.083654106
|1 FFF / KZT
₸0.159180922
|1 FFF / THB
฿0.010427523
|1 FFF / TWD
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Fr0.000272909
|1 FFF / HKD
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.د.م0.003019993