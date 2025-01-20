Finanx AI Fiyatı (FNXAI)
Bugün için canlı Finanx AI (FNXAI) fiyatı, 1.43 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FNXAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Finanx AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.39M USD
- Gün içindeki Finanx AI fiyat değişimi +1.79%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Finanx AI / USD fiyat değişimi, $ +0.02523278.
Son 30 gün içerisinde, Finanx AI / USD fiyat değişimi, $ +0.7408428170.
Son 60 gün içerisinde, Finanx AI / USD fiyat değişimi, $ +1.8471627460.
Son 90 gün içerisinde, Finanx AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.02523278
|+1.79%
|30 Gün
|$ +0.7408428170
|+51.81%
|60 Gün
|$ +1.8471627460
|+129.17%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Finanx AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.15%
+1.79%
+2.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Finanx AI is an innovative investment platform that leverages advanced AI technology to execute automated trading, generating consistent profits. The platform operates using a proprietary AI algorithm, which has undergone extensive testing to ensure optimal performance. Investors participate by acquiring FNXAI tokens, which are designed to increase in value as profits from AI trading are used to buy back and burn tokens. This creates a unique investment opportunity where the token’s value grows over time, offering investors passive gains through AI-powered trading without needing active involvement.
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|1 FNXAI / AUD
A$2.3023
|1 FNXAI / GBP
￡1.1726
|1 FNXAI / EUR
€1.3871
|1 FNXAI / USD
$1.43
|1 FNXAI / MYR
RM6.435
|1 FNXAI / TRY
₺50.8794
|1 FNXAI / JPY
¥223.223
|1 FNXAI / RUB
₽146.861
|1 FNXAI / INR
₹123.7808
|1 FNXAI / IDR
Rp23,442.6192
|1 FNXAI / PHP
₱83.7265
|1 FNXAI / EGP
￡E.71.9719
|1 FNXAI / BRL
R$8.6801
|1 FNXAI / CAD
C$2.0592
|1 FNXAI / BDT
৳173.7307
|1 FNXAI / NGN
₦2,223.936
|1 FNXAI / UAH
₴60.203
|1 FNXAI / VES
Bs77.22
|1 FNXAI / PKR
Rs398.4266
|1 FNXAI / KZT
₸758.615
|1 FNXAI / THB
฿49.2778
|1 FNXAI / TWD
NT$47.0327
|1 FNXAI / CHF
Fr1.3013
|1 FNXAI / HKD
HK$11.1254
|1 FNXAI / MAD
.د.م14.3572