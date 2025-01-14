First AI Owned Dog Fiyatı (GRACIE)
Bugün için canlı First AI Owned Dog (GRACIE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.57K USD. GRACIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
First AI Owned Dog Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.38 USD
- Gün içindeki First AI Owned Dog fiyat değişimi +5.57%
- Dolaşımdaki arz: 996.07M USD.
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Gün içerisinde, First AI Owned Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, First AI Owned Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, First AI Owned Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, First AI Owned Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.57%
|30 Gün
|$ 0
|-36.20%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel First AI Owned Dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.59%
+5.57%
-17.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.
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