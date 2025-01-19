Flappy Bird Evolution Fiyatı (FEVO)
Bugün için canlı Flappy Bird Evolution (FEVO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FEVO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Flappy Bird Evolution Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.55K USD
- Gün içindeki Flappy Bird Evolution fiyat değişimi -4.18%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Flappy Bird Evolution / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Flappy Bird Evolution / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Flappy Bird Evolution / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flappy Bird Evolution / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.18%
|30 Gün
|$ 0
|-46.98%
|60 Gün
|$ 0
|-71.23%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Flappy Bird Evolution fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.96%
-4.18%
-16.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hello everyone! I'd like to introduce the groundbreaking project GAMEFi $FEVO - Flappy Bird Evolution, inspired by the iconic game Flappy Bird. In this project, we are combining thrilling game elements with blockchain technology, providing a unique and innovative gaming experience. $FEVO is a blockchain-based game that allows players to own, collect, and trade exclusive characters within the game's ecosystem. Through the use of smart contracts, we ensure that each character is truly owned by the player, providing an authentic digital asset economy. In the game, you can train your characters to become the best flyers, compete with other players in thrilling races, and take on exciting challenges. As your characters evolve and improve their skills, new opportunities and rewards arise, making the gaming journey even more rewarding. Moreover, $FEVO also features a virtual marketplace where players can buy, sell, and trade their unique characters, enabling you to earn real value through your passion for gaming. Not only that, but the project is also committed to transparency, security, and decentralization, ensuring that each player has full control over their digital assets and interactions within the ecosystem. Join us in the thrilling universe of $FEVO - Flappy Bird Evolution and experience a new era of blockchain gaming with endless possibilities and fun.
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