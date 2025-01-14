FLEX Coin Logosu

FLEX Coin Fiyatı (FLEX)

USD

FLEX Coin (FLEX) Canlı Fiyat Grafiği

$0.166169
$0.166169$0.166169
0.00%(1D)

Bugünkü FLEX Coin (FLEX) Fiyatı

Bugün için canlı FLEX Coin (FLEX) fiyatı, 0.166169 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16.40M USD. FLEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FLEX Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.89 USD
- Gün içindeki FLEX Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 98.66M USD.

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USD Bazında FLEX Coin (FLEX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, FLEX Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FLEX Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0028320348.
Son 60 gün içerisinde, FLEX Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.2485745168.
Son 90 gün içerisinde, FLEX Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0.0028320348+1.70%
60 Gün$ +0.2485745168+149.59%
90 Gün$ 0--

FLEX Coin (FLEX) Fiyat Analizi

En güncel FLEX Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 12.32
$ 12.32$ 12.32

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+0.87%

FLEX Coin (FLEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16.40M
$ 16.40M$ 16.40M

$ 13.89
$ 13.89$ 13.89

98.66M
98.66M 98.66M

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FLEX Coin (FLEX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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FLEX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLEX / AUD
A$0.26753209
1 FLEX / GBP
0.13459689
1 FLEX / EUR
0.16118393
1 FLEX / USD
$0.166169
1 FLEX / MYR
RM0.74942219
1 FLEX / TRY
5.89567612
1 FLEX / JPY
¥26.1716175
1 FLEX / RUB
17.05226278
1 FLEX / INR
14.41848413
1 FLEX / IDR
Rp2,724.08153136
1 FLEX / PHP
9.74248847
1 FLEX / EGP
￡E.8.38987281
1 FLEX / BRL
R$1.01196921
1 FLEX / CAD
C$0.23762167
1 FLEX / BDT
20.19784195
1 FLEX / NGN
257.62509422
1 FLEX / UAH
7.0455656
1 FLEX / VES
Bs8.806957
1 FLEX / PKR
Rs46.3113003
1 FLEX / KZT
88.24570914
1 FLEX / THB
฿5.75775585
1 FLEX / TWD
NT$5.49853221
1 FLEX / CHF
Fr0.15121379
1 FLEX / HKD
HK$1.29279482
1 FLEX / MAD
.د.م1.67664521