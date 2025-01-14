Float Protocol Logosu

Float Protocol Fiyatı (BANK)

USD

Float Protocol (BANK) Canlı Fiyat Grafiği

$0.491981
$0.491981$0.491981
-5.10%(1D)

Bugünkü Float Protocol (BANK) Fiyatı

Bugün için canlı Float Protocol (BANK) fiyatı, 0.491947 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 66.08K USD. BANK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Float Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 336.11 USD
- Gün içindeki Float Protocol fiyat değişimi -5.11%
- Dolaşımdaki arz: 134.31K USD.

MEXC'deki BANK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BANK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Float Protocol (BANK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Float Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0265412039333078.
Son 30 gün içerisinde, Float Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0749675573.
Son 60 gün içerisinde, Float Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0324540879.
Son 90 gün içerisinde, Float Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0479921866557133.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0265412039333078-5.11%
30 Gün$ -0.0749675573-15.23%
60 Gün$ -0.0324540879-6.59%
90 Gün$ -0.0479921866557133-8.88%

Float Protocol (BANK) Fiyat Analizi

En güncel Float Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.488896
$ 0.488896$ 0.488896

$ 0.529796
$ 0.529796$ 0.529796

$ 1,570.74
$ 1,570.74$ 1,570.74

-7.13%

-5.11%

-16.96%

Float Protocol (BANK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 66.08K
$ 66.08K$ 66.08K

$ 336.11
$ 336.11$ 336.11

134.31K
134.31K 134.31K

Float Protocol (BANK) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Float Protocol (BANK) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Float Protocol (BANK) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BANK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BANK / AUD
A$0.79203467
1 BANK / GBP
0.40339654
1 BANK / EUR
0.47718859
1 BANK / USD
$0.491947
1 BANK / MYR
RM2.2137615
1 BANK / TRY
17.45919903
1 BANK / JPY
¥77.6784313
1 BANK / RUB
50.84764192
1 BANK / INR
42.58785179
1 BANK / IDR
Rp8,064.70362768
1 BANK / PHP
28.91664466
1 BANK / EGP
￡E.24.82856509
1 BANK / BRL
R$2.99103776
1 BANK / CAD
C$0.70348421
1 BANK / BDT
59.83551361
1 BANK / NGN
762.70478986
1 BANK / UAH
20.81427757
1 BANK / VES
Bs26.073191
1 BANK / PKR
Rs137.22369618
1 BANK / KZT
261.11562866
1 BANK / THB
฿17.10499719
1 BANK / TWD
NT$16.234251
1 BANK / CHF
Fr0.44767177
1 BANK / HKD
HK$3.82734766
1 BANK / MAD
.د.م4.95390629