Flovatar Dust Fiyatı (FDUST)
Bugün için canlı Flovatar Dust (FDUST) fiyatı, 0.00116574 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FDUST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Flovatar Dust Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.96 USD
- Gün içindeki Flovatar Dust fiyat değişimi -0.21%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Flovatar Dust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Flovatar Dust / USD fiyat değişimi, $ +0.0000989290.
Son 60 gün içerisinde, Flovatar Dust / USD fiyat değişimi, $ -0.0001966194.
Son 90 gün içerisinde, Flovatar Dust / USD fiyat değişimi, $ -0.0001499224799115003.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.21%
|30 Gün
|$ +0.0000989290
|+8.49%
|60 Gün
|$ -0.0001966194
|-16.86%
|90 Gün
|$ -0.0001499224799115003
|-11.39%
En güncel Flovatar Dust fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.21%
+2.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Flovatar is a creativity platform and DUST is the token that fuels its economy. Each Flovatar NFT receives a daily amount of DUST based on their rarity score and it can be spent in many different ways: give a name and short bio to their character, create new companion NFTs (the Psyche Likee), upgrade Flobit NFT accessories that can be equipped by the Flovatar themselves, buy exclusive Packs, unlock the 3D printable model for their Flovatars, and so much more. Each time the token used to access the desired utility are burned and lost forever, making the Flovatar economy, a deflationary one.
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