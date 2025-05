Flower (FLOWER) Nedir?

Sunflower Land is a Web3 farming MMO where players harvest crops, raise animals, craft rare items, and trade tokenized assets in a fully decentralized economy. Built on the BASE, Ethereum, Ronin & Polyhon network, it combines nostalgic pixel-art gameplay with blockchain technology to offer true digital ownership of in-game items and currencies. Players participate in seasonal events, uncover evolving lore, and engage in community-driven features like on-chain trading and user-generated content. Sunflower Land’s sustainable token economy encourages long-term player engagement through rewards, burns, and limited-time collectibles.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Flower (FLOWER) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi