Fluid Tether USD Logosu

Fluid Tether USD Fiyatı (FUSDT)

USD

Fluid Tether USD (FUSDT) Canlı Fiyat Grafiği

$1.14
$1.14$1.14
0.00%(1D)

Bugünkü Fluid Tether USD (FUSDT) Fiyatı

Bugün için canlı Fluid Tether USD (FUSDT) fiyatı, 1.14 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FUSDT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fluid Tether USD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Fluid Tether USD fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Fluid Tether USD (FUSDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fluid Tether USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fluid Tether USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fluid Tether USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fluid Tether USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Fluid Tether USD (FUSDT) Fiyat Analizi

En güncel Fluid Tether USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 1.14$ 1.14

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+0.04%

Fluid Tether USD (FUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Fluid Tether USD (FUSDT) Nedir?

Fluid is a multifaceted DeFi protocol developed by the Instadapp team. It is powered by a unified liquidity layer and advanced liquidation mechanisms, aimed at maximizing asset utilization for users. Fluid includes multiple applications such as lending, vaults, and DEX protocols.

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Fluid Tether USD (FUSDT) Kaynağı

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FUSDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FUSDT / VND
29,230.74
1 FUSDT / AUD
A$1.8126
1 FUSDT / GBP
0.8664
1 FUSDT / EUR
1.0032
1 FUSDT / USD
$1.14
1 FUSDT / MYR
RM5.0388
1 FUSDT / TRY
43.3884
1 FUSDT / JPY
¥163.6014
1 FUSDT / RUB
94.8252
1 FUSDT / INR
97.9944
1 FUSDT / IDR
Rp18,999.9924
1 FUSDT / KRW
1,619.313
1 FUSDT / PHP
65.1852
1 FUSDT / EGP
￡E.58.4592
1 FUSDT / BRL
R$6.6804
1 FUSDT / CAD
C$1.5732
1 FUSDT / BDT
138.225
1 FUSDT / NGN
1,812.3948
1 FUSDT / UAH
47.0934
1 FUSDT / VES
Bs80.94
1 FUSDT / PKR
Rs318.9606
1 FUSDT / KZT
587.9208
1 FUSDT / THB
฿38.1558
1 FUSDT / TWD
NT$36.9018
1 FUSDT / AED
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1 FUSDT / CHF
Fr0.9234
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