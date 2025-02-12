Fluid USD Coin Logosu

Fluid USD Coin Fiyatı (FUSDC)

USD

Fluid USD Coin (FUSDC) Canlı Fiyat Grafiği

$1.17
$1.17$1.17
0.00%(1D)

Bugünkü Fluid USD Coin (FUSDC) Fiyatı

Bugün için canlı Fluid USD Coin (FUSDC) fiyatı, 1.17 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FUSDC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fluid USD Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.12K USD
- Gün içindeki Fluid USD Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki FUSDC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FUSDC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Fluid USD Coin (FUSDC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fluid USD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fluid USD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fluid USD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fluid USD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Fluid USD Coin (FUSDC) Fiyat Analizi

En güncel Fluid USD Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

--

--

0.00%

Fluid USD Coin (FUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.12K
$ 1.12K$ 1.12K

0.00
0.00 0.00

Fluid USD Coin (FUSDC) Nedir?

Fluid is a multifaceted DeFi protocol developed by the Instadapp team. It is powered by a unified liquidity layer and advanced liquidation mechanisms, aimed at maximizing asset utilization for users. Fluid includes multiple applications such as lending, vaults, and DEX protocols.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Fluid USD Coin (FUSDC) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Fluid USD Coin (FUSDC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FUSDC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FUSDC / AUD
A$1.8486
1 FUSDC / GBP
0.936
1 FUSDC / EUR
1.1232
1 FUSDC / USD
$1.17
1 FUSDC / MYR
RM5.2299
1 FUSDC / TRY
42.2019
1 FUSDC / JPY
¥179.6886
1 FUSDC / RUB
112.905
1 FUSDC / INR
101.5911
1 FUSDC / IDR
Rp19,180.3248
1 FUSDC / PHP
68.0355
1 FUSDC / EGP
￡E.59.0499
1 FUSDC / BRL
R$6.7392
1 FUSDC / CAD
C$1.6614
1 FUSDC / BDT
141.6285
1 FUSDC / NGN
1,756.755
1 FUSDC / UAH
48.7773
1 FUSDC / VES
Bs70.2
1 FUSDC / PKR
Rs326.4417
1 FUSDC / KZT
590.0076
1 FUSDC / THB
฿39.9555
1 FUSDC / TWD
NT$38.4111
1 FUSDC / CHF
Fr1.0647
1 FUSDC / HKD
HK$9.1026
1 FUSDC / MAD
.د.م11.7117