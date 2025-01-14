Flux YIN Fiyatı (YIN)
Bugün için canlı Flux YIN (YIN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 898.45 USD. YIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Flux YIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 50.30 USD
- Gün içindeki Flux YIN fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.35M USD.
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Gün içerisinde, Flux YIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Flux YIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Flux YIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flux YIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
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En güncel Flux YIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Flux is a dual token project consisting of YIN and YANG, All of YIN supply is derived from YANG and YIN started with 0 initial mint, Every passing hour YANG to YIN ratio increases at a predetermined and preannounced rate while also burning it's own supply every hour too. YIN's supply is therefore elastic based on the conversion into and from YANG. YANG is like a fixed deposit account for YIN you get hourly yield holding YANG for your YIN without any lock-up period or time limitations whatsoever and you can swap between each token anytime you want.
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