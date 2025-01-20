FoodChain Global Fiyatı (FOOD)
Bugün için canlı FoodChain Global (FOOD) fiyatı, 0.00421542 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FOOD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FoodChain Global Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 344.67 USD
- Gün içindeki FoodChain Global fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, FoodChain Global / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FoodChain Global / USD fiyat değişimi, $ +0.0031443454.
Son 60 gün içerisinde, FoodChain Global / USD fiyat değişimi, $ -0.0037629001.
Son 90 gün içerisinde, FoodChain Global / USD fiyat değişimi, $ -0.05534513730157239.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0031443454
|+74.59%
|60 Gün
|$ -0.0037629001
|-89.26%
|90 Gün
|$ -0.05534513730157239
|-92.92%
En güncel FoodChain Global fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+74.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FoodChain Global, has created the FOOD token on Polygon building a blockchain ecosystem focused on fighting global hunger. The FOOD token brings long-term sustainability with its full ecosystem, including NFTs, staking, and exclusive merchandise. In order to incentivize staking, FoodChain Global offers interest rates from 10 to 20 percent helping to combat global inflation and encouraging holding FOOD tokens for longer periods of time. The FoodChain Global team has built is very own custom staking platform powered by Polygon and Metamask, https://staking.foodchain.global/. FoodChain Global ensures charitable donations go to the right place by utilizing the transparency of blockchain to provide public records of all transaction through their donation page. As the FoodChain Global ecosystem matures, their team will create DAOs to govern the charity wallets. In addition, since the FOOD token is based on the Polygon blockchain it ensures low transaction fees to create further utility to its users. FoodChain Global was founded out of a need for innovative organizational solutions to fight hunger. It aims to take the lead as the global trendsetting charity brand. In order to tackle the global food crisis their team is focused on continuously providing digital products that speak to Millennials and GenZ who are glued to the digital world.
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|1 FOOD / AUD
A$0.0067868262
|1 FOOD / GBP
￡0.0034566444
|1 FOOD / EUR
€0.0040889574
|1 FOOD / USD
$0.00421542
|1 FOOD / MYR
RM0.01896939
|1 FOOD / TRY
₺0.1499846436
|1 FOOD / JPY
¥0.6579005994
|1 FOOD / RUB
₽0.4327550172
|1 FOOD / INR
₹0.364844601
|1 FOOD / IDR
Rp69.1052348448
|1 FOOD / PHP
₱0.246812841
|1 FOOD / EGP
￡E.0.2121199344
|1 FOOD / BRL
R$0.0255875994
|1 FOOD / CAD
C$0.0060702048
|1 FOOD / BDT
৳0.5121313758
|1 FOOD / NGN
₦6.555821184
|1 FOOD / UAH
₴0.177469182
|1 FOOD / VES
Bs0.22763268
|1 FOOD / PKR
Rs1.1745003204
|1 FOOD / KZT
₸2.23628031
|1 FOOD / THB
฿0.1451790648
|1 FOOD / TWD
NT$0.1386451638
|1 FOOD / CHF
Fr0.0038360322
|1 FOOD / HKD
HK$0.0327959676
|1 FOOD / MAD
.د.م0.0423228168