Forkast Fiyatı (CGX)
Bugün için canlı Forkast (CGX) fiyatı, 0,0011176 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 195,51K USD. CGX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Forkast Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Forkast fiyat değişimi +%2,72
- Dolaşımdaki arz: 175,01M USD.
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Gün içerisinde, Forkast / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Forkast / USD fiyat değişimi, $ +0,0003150537.
Son 60 gün içerisinde, Forkast / USD fiyat değişimi, $ +0,0002833160.
Son 90 gün içerisinde, Forkast / USD fiyat değişimi, $ -0,004327094256643174.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,72
|30 Gün
|$ +0,0003150537
|+%28,19
|60 Gün
|$ +0,0002833160
|+%25,35
|90 Gün
|$ -0,004327094256643174
|-%79,47
En güncel Forkast fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,29
+%2,72
-%2,41
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.
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|1 CGX / VND
₫29,409644
|1 CGX / AUD
A$0,001721104
|1 CGX / GBP
￡0,000827024
|1 CGX / EUR
€0,000961136
|1 CGX / USD
$0,0011176
|1 CGX / MYR
RM0,0047498
|1 CGX / TRY
₺0,044335192
|1 CGX / JPY
¥0,163292536
|1 CGX / RUB
₽0,087631016
|1 CGX / INR
₹0,09678416
|1 CGX / IDR
Rp18,321308544
|1 CGX / KRW
₩1,535157712
|1 CGX / PHP
₱0,06392672
|1 CGX / EGP
￡E.0,056561736
|1 CGX / BRL
R$0,006157976
|1 CGX / CAD
C$0,001531112
|1 CGX / BDT
৳0,136749536
|1 CGX / NGN
₦1,732704688
|1 CGX / UAH
₴0,046615096
|1 CGX / VES
Bs0,1139952
|1 CGX / PKR
Rs0,317308992
|1 CGX / KZT
₸0,584203048
|1 CGX / THB
฿0,036556696
|1 CGX / TWD
NT$0,033058608
|1 CGX / AED
د.إ0,004101592
|1 CGX / CHF
Fr0,000905256
|1 CGX / HKD
HK$0,00877316
|1 CGX / MAD
.د.م0,010203688
|1 CGX / MXN
$0,021424392